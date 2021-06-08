Цена экологических пакетов со временем снизится - Минприроды

С ограничением использования пластиковых пакетов производители будут расширять производство биоразлагаемых пакетов, а затем их себестоимость и цена снизятся.

Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский рассказал в эфире телеканала "Дом".

По его словам, производители менять мощности производства под новые условия, после чего изготовление экопакетов может существенно подешеветь.

"Допустим, себестоимость пакета из пластика где-то 5-15 копеек. Себестоимость биоразлагаемых пакетов на сегодня при такому не масс-маркете - около 60 копеек.

На самом деле, все очень быстро меняется. И себестоимость будет ниже при увеличении мощностей производства. А когда будет налажен замкнутый цикл производства - например, из кукурузного крахмала делать кукурузные гранулы, а из них потом пакеты - то эти два продукта сблизятся по цене", - пояснил Абрамовский.

Напоминаем:

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, запрещающий распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых, в магазинах и заведениях питания - у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.