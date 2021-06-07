Правительство одобрило меморандум с ЕБРР для развития фондового рынка

Кабмин одобрил меморандум с международными организациями по развитию биржевой торговли в Украине, прежде всего выполнят анализ имеющейся инфраструктуры и убедятся в экономической целесообразности инвестиций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Правительство одобрило меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Агентством США по международному развитию (USAID) и Американской торговой палатой в Украине.

Вместе стороны будут заниматься созданием национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках. Сейчас на сайте Кабмина опубликовано соответствующее распоряжение, однако текст меморандума отсутствует.

В комментарии агентству член Нацкомиссии по ценным бумагам Арсен Ильин пояснил, что в рамках партнерства будет выполнен анализ имеющейся инфраструктуры, объема рынка и возможностей имеющихся участников.

После этого будет подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) о целесообразности вложений в отдельные элементы этой инфраструктуры, ведь сейчас уверенности в экономической целесообразности нет.

По его словам, возможным вариантом развития событий по итогам этой работы станет закупка клиринговой системы, в частности в рамках объявленного в конце прошлого года тендера в рамках международной технической помощи "Проект энергетической безопасности", финансируемый USAID и имплементирован компанией Tetra Tech ES, Inc.

Напоминаем:

На следующей неделе правительство подпишет меморандум с ЕБРР, Американской торговой палатой и USAID о закупке клиринговой системы для развития фондового рынка в Украине.

На заседании Кабмина 20 января председатель Нацкомиссии по ценным бумагам представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра - полный запуск планируется осенью 2023 года.