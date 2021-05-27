Уряд підпише меморандум з ЄБРР про закупівлю клірингової системи для розвитку фондового ринку

Наступного тижня уряд підпише меморандум з ЄБРР, Американською торговельною палатою та USAID про закупівлю клірингової системи для розвитку фондового ринку в Україні.

Про це на міжнародному інвестиційному форумі UkraineInvest Talks Dnipro сказав прем'єр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо над розвитком інфраструктури фондового ринку. Буквально наступного тижня ми підпишемо меморандум з ЄБРР, Американською торговельною палатою та USAID про розвиток і закупівлю клірингової системи для розвитку фондового ринку в Україні", - розповів Шмигаль.

За його словами, наповнюватися фондовий ринок буде через впровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Це протягом 10-15 років у розвинених країнах, для України це не виняток, має дати інвестиційний ресурс у розмірі орієнтовно до 50 млрд доларів", - додав він.

Нагадаємо:

На засіданні Кабміну 20 січня голова Нацкомісії з цінних паперів представив проєкт меморандуму щодо створення в Україні міжнародного фінансового центру - повний запуск планується восени 2023 року.