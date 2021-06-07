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Apple хочет открыть прямое представительство в Украине в этом году

Понедельник, 7 июня 2021, 17:44
 

Техкомпания Apple планирует в 2021 году открыть прямое представительство в Украине, ранее компания зарегистрировала юрлицо и начала публиковать вакансии.

Об этом в интервью Бабелю рассказал глава Гостаможни Павел Рябикин.

В интервью он рассказал, что у компании возникает много таможенным вопросам. В том числе таких, которые касаются телефонов для продажи и для сервисных центров. Последние дают вместо сломанных. Для Таможни при пересечении границы такие телефоны одинаковы, хотя они таковыми не являются.

Apple зарегистрировала юридическое лицо в Украине еще в 2020 году и начала публиковать вакансии в офис.

В частности, в марте 2021 года компания Apple начала искать аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса. Впоследствии - регионального менеджера по персоналу (Country Field Staff Manager, Ukraine).

Компания Apple запустила на основном сайте украинское подразделение - apple.com/ua. Хотя часть информации представлена на украинском, основная - до сих пор на английском.

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Apple компании

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