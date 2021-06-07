Google изменит подход к рекламе: компанию оштрафовали на 200 миллионов евро

Французское управление по конкуренции оштрафовало компанию Google на 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы в ущерб конкурентам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Управление в своем заявлении указало, что Google "не оспаривал факты", и решение о штрафе было принято в рамках процедуры сделки с американским гигантом.

"Управление отметило, что Google предоставил преференциальный режим своим запатентованным технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager", - говорится в заявлении.

Дело в отношении Google было открыто регулятором на основе жалобы, поступившей в 2019 году от News Corp., французской газеты Le Figaro и бельгийской медиа-группы Rossel La Voi. Затем группа Le Figaro отказалась от дальнейшей процедуры.

"Это историческое решение, потому что это первое в мире решение, касающееся сложных алгоритмических процессов аукциона, с помощью которых работает интерактивная медийная реклама, отображающаяся на экранах пользователей Интернета", - сказала президент Управления по конкуренции Изабель де Сильва.

Напоминаем:

Министры финансов стран "Большой семерки" договорились о минимальном глобальный корпоративному налогу в размере не менее 15 процентов для таких транснациональных компаний, как Google, Apple и Amazon.