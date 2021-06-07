"Укрэнерго" и "Энергоатом" вышли на миллиардную прибыль

НАЭК "Энергоатом" и оператор "Укрэнерго" после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно.

Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на отчеты компаний за первый квартал 2021 года.

Для сравнения, в I квартале 2020 года государственный "Энергоатом" получил 1,6 млрд чистых убытков, а полный год закончил с убытками в 4,8 млрд грн.

"Укрэнерго" в соответствующий период в прошлом году получило 4,6 млрд грн убытков, а полный год завершило с убытками в 27,5 млрд грн.

"Положительно на финансовый результат деятельности компании за первый квартал 2021 года повлияло уменьшение общего объема расходов, что составило 13 248,5 млн грн, что на 3 896,2 млн грн или на 29,4% меньше фактического показателя за первый квартал 2020 года" - так объясняют прибыль в отчете "Энергоатома".

За первый квартал "Энергоатом" увеличил выплаты на оплату труда в 2,8 млрд грн, что на 317,9 млн грн больше аналогичного квартал предыдущего года.

Прибыльный финансовый результат компании "Укрэнерго" в начале 2021 года объясняется следующими факторами:

увеличение доходов от передачи электроэнергии;

увеличение объемов передачи электроэнергии;

увеличение доходов от реализации реактивной электроэнергии;

увеличение доходов от диспетчеризации;

уменьшение общих затрат компании на 2,9 млрд грн.

Напоминаем:

По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков за 2020 год.