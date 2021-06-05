За первые пять месяцев года украинский экспорт увеличился более чем на 25%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что а первые пять месяцев этого года украинский экспорт увеличился более чем на 25%, или почти на 5 млрд долларов.

Об этом он написал в facebook.

Практически на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию, Великобританию.

"Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса дали такой замечательный результат", - написал он.

Напоминаем:

Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%.