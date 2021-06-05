За первые пять месяцев года украинский экспорт увеличился более чем на 25%
Суббота, 5 июня 2021, 14:17
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что а первые пять месяцев этого года украинский экспорт увеличился более чем на 25%, или почти на 5 млрд долларов.
Об этом он написал в facebook.
Практически на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию, Великобританию.
"Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса дали такой замечательный результат", - написал он.
Напоминаем:
Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%.
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