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Укр / Рус

За первые пять месяцев года украинский экспорт увеличился более чем на 25%

Суббота, 5 июня 2021, 14:17

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что а первые пять месяцев этого года украинский экспорт увеличился более чем на 25%, или почти на 5 млрд долларов. 

Об этом он написал в facebook. 

Практически на 50% вырос экспорт в Китай, США, Турцию, Великобританию. 

 "Благоприятная внешняя конъюнктура, а также расширение географии экспорта через поддержку украинского бизнеса дали такой замечательный результат", - написал он.

Напоминаем:

Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%. 

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Экономическая правда
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