Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса — Шмыгаль
Суббота, 29 мая 2021, 17:00
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в первые четыре месяца этого года фиксируются положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.
Об этом он написал в facebook.
"В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы", - отметил он.
Он перечислил несколько трендов, которые по его мнению свидетельствуют о восстановлении экономики
- Рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые 4 месяца этого года промышленность выросла на 1,5% (против 4-х месяцев 2020).
- За первые четыре месяца этого года розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Средняя номинальная зарплата Украинские за апрель 2021 была на 30% больше чем в апреле 2020. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год выросли на 20%.
- Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%.
- Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет).
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