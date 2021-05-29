Украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в первые четыре месяца этого года фиксируются положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.

Об этом он написал в facebook.

"В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы", - отметил он.

Он перечислил несколько трендов, которые по его мнению свидетельствуют о восстановлении экономики