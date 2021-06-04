Данилов прокомментировал заявление Путина по "Северному потоку-2"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для завершения "Северного потока-2" нужно "проложить еще определенное количество километров этого газопровода", по его словам, это не может произойти за один день.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"Для завершения ("Северного потока - 2" - ред.) нужно проложить еще определенное количество километров этого газопровода, это не может произойти за один день - это первое.

Во-вторых, после завершения строительства происходят процессы технологической настройки, испытаний, после того должно быть подписано очень много документов ...", - сказал Данилов.

"По поручению президента я в понедельник-вторник был в Вильнюсе, где собирались представители 5 стран, Польша, Литва, Латвия и Украина, мы проговаривали этот вопрос ("Северного потока-2"- ред.), єто вызов не только не только для Украины, но и для многих стран, которые понимают, что такое РФ, можно ли ей доверять", - добавил он.

"На сегодняшний день продолжаются дискуссии - в США республиканцы настаивают, чтобы санкции были продлены, к сожалению, у нас сегодня нет прямой возможности влиять на эти процессы, но, поверьте, все наши дипломатические сотрудники привлечены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы все это прекратить.

Сложно ли это сделать? Да, потому что мы имеем дело с мощными игроками на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Надо прекращать какие-то недосказания по этому поводу. Прежде всего, это Германия и Франция, которые являются политическими и экономическими партнерами РФ. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Грузии, когда было почти все готово, и Украине, и в 2008 году на Грузию напала Россия.

У нас ситуация с оккупированным Крымом. Должні ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны, потому что кроме экономической выгоды есть и политические вещи, и если вы говорите о демократии, свободе, то беспокойств слишком мало в современном мире.

Это беспокойство было в 37, 39-м годах, известно, чем это закончилось", - подчеркнул Данилов.

По его словам, Украина работает со всеми, в Украине есть свои аргументы - у них свои.

"Когда они ставят деньги на первое место, тогда нужно всему миру сказать, что у нас деньги на первом месте. Не люди, не демократия, не соблюдение прав и свобод ... Но что тогда будет с демократией, тогда будет тирания расползаться ...", - резюмировал секретарь СНБО.

Напомним:

Президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня завершилась укладка труб по первой нити газопровода "Северный поток-2".

Экономическая правда