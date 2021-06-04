Путин говорит, что есть возможность загружать украинскую ГТС и дальше, но "нужна воля Киева"

Россия намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд кубометров, по словам Путина, есть возможность загружать ГТС Украины в будущем даже после завершения срока действия нынешнего контракта на транзит, но "нужна добрая воля со стороны украинских партнеров".

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме, передает РБК.

В частности, отвечая на слова ведущего дискуссии, что существующая сеть магистральных газопроводов "кормит целые регионы Европы", Путин ответил: "Вы думаете, мы должны всех кормить? У нас, что, обязанность такая всех кормить, что ли?".

На слова ведущего, который напомнил заявление президента Украины Зеленского о том, что "запуск газопровода "Северный поток-2" лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая сегодня защищает всю Европу", президент РФ ответил, что "проблемы с прокачкой газа через Украина начались из-за желания власти этой страны давить на РФ".

При этом, по его словам, полностью отказываться от украинского маршрута прокачки газа Россия не планирует.

"Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти. В ближайшие десять лет объем может увеличиться на 50 млрд куб. м в год. Есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Мы готовы к этому, мы хотим этого ", - сказал Путин.

"Все возможно. И мы готовы к этому, мы этого хотим, но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнеров не для того, чтобы армию содержать и нацеливать на решение силовым способом вопрос Донбасса.

Мы исходим из того, что у нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там живут люди. Были бы нормальные отношения ... Сейчас у нас внутри страны 62-63 доллара за 1000 кубов для населения, а в Украине - 330 долларов плюс еще транспорт. Значит с гражданина где-то 350 долларов. У нас Беларусь три раза меньше платит за наш газ", - добавил он.

Напомним:

Президент России Владимир Путин заявил, что 4 июня завершилась укладка труб по первой нити газопровода "Северный поток-2".

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что остановить достройку газопровода "Северный поток-2" могут только США и президент Джо Байден.