РФ хочет достроить "Северный поток-2" до конца года: осталось 100 километров

Россия рассчитывает завершить строительства газопровода "Северный поток-2" до конца 2021 года, осталось провести около 100 км.

Источник: ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака

Прямая речь Новака: "Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года. Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий".

Детали: Новак добавил, что осталось построить порядка 100 км газопровода.

По его словам, проект строительства "Северного потока-2" "продолжает реализовываться и удовлетворять все требования Евросоюза".

Для справки: Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Украинская правда