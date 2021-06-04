Украинские компании будут экспортировать мелкий рогатый скот в Кувейт

Украина и Кувейт согласовали новый ветеринарный сертификат на экспорт мелкого рогатого скота - соответствующее решение на этой неделе приняли компетентные органы двух государств.

Об этом сообщает пресс-служба Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины.

"Мы понимаем, что украинский бизнес ищет новые возможности на иностранных рынках в период выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Поэтому настоятельно помогаем устранять все препятствия для экспорта.

Благодаря сотрудничеству МИД, наших дипломатов в Кувейте и Госпродпотребслужбы сейчас мы дополнительно открыли рынок Кувейта для украинских экспортеров, и это продолжение этой политики", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украинские производители, которые занимаются разведением и выращиванием мелкого рогатого скота, способны конкурировать на мировом рынке. Открытие рынка Кувейт для экспорта МРС создает для них дополнительные возможности.

Мы, со своей стороны, с коллегами из МИД будем продолжать работу над открытием новых экспортных рынков ", - отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Сообщается, что это уже второй согласованный ветеринарный сертификат между странами за последний месяц. Ранее возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт получили украинские производители молока и молочных продуктов.

Напомним:

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт.

Экономическая правда