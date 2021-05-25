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Кувейт открыл рынок для украинского молока

Вторник, 25 мая 2021, 16:40
 

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран.

"Для украинских производителей молока и молочных продуктов это уже пятый открытый экспортный рынок с начала 2021 года. Ранее были открыты рынки Ливана, Японии, Аргентины и Ливии", - добавили в ведомстве.

"Регион Залива, в частности Кувейт, интересует многих украинских производителей пищевых продуктов. Я рад сообщить, что сегодня мы создали для них дополнительные возможности зарабатывать на этом рынке благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы.

В долгосрочной перспективе это также усилит позиции Украины как поставщика аграрной и пищевой продукции в Кувейт", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Работа по открытию новых экспортных рынков является сверхважной, ведь увеличение украинского экспорта - это залог экономического роста нашего государства", - отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Экономическая правда

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молоко Украина экспорт Госпродпотребслужба

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