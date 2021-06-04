В украинских ПХГ запасов газа на 13% меньше прошлогодних

Уровень газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на начало июня достиг 15,5 млрд кубометров - это на 22% выше, чем в среднем на эту дату в течение последних 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

В то же время показатель 15,5 млрд кубометров - на 13% меньше прошлогодних показателей.

"С начала сезона закачки в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млр куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года.

Напомним, что обычно объем ежемесячной закачки газа в украинские ПХГ в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки происходят в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Кроме того, в этом году сезон закачки начался на 50 дней позже, чем в прошлом", - пояснили в компании.

По состоянию на 1 июня 2021 года иностранные трейдеры сохраняют в режиме "таможенный склад" 4,4 млрд куб. м газа. Это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы начали сезон закачки в украинские ПХГ в невысоком темпе. В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры "держат паузу" в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов.

Учитывая эти рыночные тенденции, в мае мы усилили программы модернизации, в частности, проводим работы, требующие существенного ограничения или приостановления процесса закачки газа. Таким образом, используем возможность для повышения надежности оборудования ПХГ во время отопительного сезона 2021/2022", - заявил вр.и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.

Напомним:

Оператор газохранилищ Укртрансгаз завершил сезон отбора газа 2020/21 года с рекордным за 7 лет показателем - 13,2 млрд кубометров.

Экономическая правда