Оператор завершил сезон отбора газа из хранилищ с рекордными за 7 лет объемами

Оператор газохранилищ Укртрансгаз завершил сезон отбора газа 2020/21 года с рекордным за 7 лет показателем - 13,2 млрд кубометров.

Об этом сообщает Укртрансгаз.

В компании отметили, что этот сезон стал первым для оператора после проведения анбандлингу.

В апреле 2021 года из украинских ПХГ отобрано 0,7 млрд куб. м газа, что более чем в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего за сезон из подземных газохранилищ отобрали 13,2 млрд кубометров газа - вдвое больше прошлого сезона.

По состоянию на 1 мая иностранные трейдеры сохраняют в режиме "Таможенный склад" 4,6 млрд кубометров газа - почти в четыре раза больше аналогичного периода в прошлом году. Из них в режиме "short haul" накоплено 34 млрд кубометров.

Объем хранения компаний-резидентов составляет 0,54 млрд кубометров, что в 2,2 раза меньше чем в аналогичный период 2020 года. Из них в "short haul" - 0,46 млрд кубометров.

В УТГ объясняют, что высокий спрос на хранение газа в режиме "Таможенный склад" и транспортировки по спецтарифу "short haul", был связан, в частности, с заключением нового контракта на транзит российского газа. Это позволило Оператору газотранспортных систем "как продолжить транспортировки газа за пределы Украины, так и нарастить объемы поставок газа в отечественных ПХГ".

Запас природного газа в ПХГ на 1 мая составил 15,1 млрд кубометров газа, что на 8,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

В.и.о гендиректора Укртрансгаза Сергей Перелома объясняет, что на результаты сезона повлияла благоприятная ценовая конъюнктура. "В частности, разница в ценовых котировках на газ летом и зимой, а также выгодные тарифы на хранение газа в украинских ПХГ", - добавил он.

Кроме того, украинские газохранилища "впервые работали для обеспечения отопительного сезона не только в Украине, но и в странах ЕС, ведь газ в наших подземках хранили, и продолжают сохранять, десятки компаний-нерезидентов".

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Экономическая правда