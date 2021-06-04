Послы G7 обсудили с руководством "Энергоатома" корпоратизацию компании

Послы G7 встретились с руководством "Энергоатома" и подчеркнули необходимость либерализированного, конкурентного рынка электроэнергии и корпоратизации "Энергоатома" в соответствии с принципами ОЕСР.

Об этом сообщается в Twiiter-аккаунте представительства послов стран G7.

"Послы G7 встретились с руководством Энергоатома, чтобы обсудить планы по модернизации и глубокой интеграции энергосистем с остальной Европой, они подчеркнули необходимость в либерализированном, конкурентном рынке электроэнергии и корпоратизации Энергоатома соответствии с принципами ОEСР", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба "Энергоатома", во время встречи вр.и.о. президента компании Петр Котин ознакомил руководителей дипломатических миссий с текущей ситуацией на предприятии.

"Особое внимание было сосредоточено на важной роли компании как крупнейшего производителя электроэнергии в Украине (51%), а также в контексте обеспечения экономической и энергетической безопасности страны.

В частности, было отмечено, что в настоящее время компания достигла существенного прогресса в части диверсификации поставок ядерного топлива на АЭС Украины и продолжает придерживаться этого курса, который полностью соответствует Европейской стратегии энергетической безопасности", - добавили в "Энергоатоме".

Также, отмечают в компании, стороны обсудили процесс корпоратизации компании, состояние безопасности и модернизации украинских АЭС, а также перспективные проекты, которые сейчас реализует НАЭК "Энергоатом".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что "Энергоатом" уже 3-4 месяца вышел на прибыль, для предприятия стоит задача выйти как минимум на 500 млн долл прибыли в этом году.

Экономическая правда