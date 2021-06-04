Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч

Фонд гарантирования вкладов физлиц ожидает увеличение гарантированной суммы в 600 тысяч грн с 2023 года, однако не отказывается от ее увеличения в будущем до 800 тысяч грн в зависимости от финансового состояния Фонда.

Об этом рассказала руководительница Фонда Светлана Рекрут в интервью Минфина.

Она отметила, что стратегической целью Фонда является увеличение суммы гарантирования до европейского уровня, то есть 100 тысяч евро (около 3,3 млн грн). Сейчас в Верховную Раду внесен законопроект, которым сумма гарантирования увеличится до 400 тысяч грн в 2022 году и до 600 тысяч грн - с 2023 года.

Рекрут пояснила, от чего зависит гарантирована Фондом сумма: "Сумма обеспечения должна не менее чем в 5 раз превышать ВВП на душу населения. Сегодняшние 200 тыс. грн - это намного ниже мирового бенчмарка".

Кроме того, влияет уровень покрытия по количеству вкладов. "Здесь с покрытием более 98% мы были всегда в "топе" из-за чрезмерно большого количества мелких вкладов в банковской системе", - добавила она.

Третьим фактором Рекрут назвала покрытие по сумме вкладов, которое согласно мировой практике должно превышать 50-60%. В Украине оно составляет 40%.

Как пояснила руководительница ФГВФЛ, после повышения до 400 тыс. грн покрытие составит около 55,5%, до 600 тыс. грн - более 60%, в зависимости от динамики и структуры депозитов.

По словам Рекрут, превышать этот предел не стоит, ведь тогда вкладчики прекращают нести ответственность за выбор банка, а банки принимают чрезмерные риски.

Кроме этого, учитывается финансовое положение Фонда: сколько резервных активов в наличии. Фонд должен иметь возможность покрыть выплаты в нормальных и кризисных условиях без госзаймов, что можно выполнить при увеличении до 600 тыс. грн.

"Если же наши показатели будут выше, мы вернемся к вопросу увеличения суммы до 800 тыс. или даже 1 млн грн досрочно", - подытожила Рекрут.

Напоминаем:

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается постепенно увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц с 200 000 грн до 400 000 грн сразу, а с 2023 года - до 600 000 грн.

Экономическая правда