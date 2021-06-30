Нацкомиссия выдала первую лицензию на рынках капитала по новым правилам

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Национальная комиссия по ценным бумагам 30 июня 2021 года приняла решение о выдаче первой лицензии на осуществление деятельности на рынках капитала, ее получила ООО "Украинская энергетическая биржа".

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Товарная биржа получила лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и клиринговой деятельности по определению обязательств.

В 2020 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому товарные биржи с 01.07.2021 должны пройти процедуру лицензирования в Нацкомиссии, чтобы в дальнейшем осуществлять деятельность. УЭБ стала первой, прошедшей соответствующую процедуру.

Так, Комиссией зарегистрированы новые правила общества, соответствующие действующему законодательству. Для получения лицензий биржа прошла процесс реорганизации своей структуры.

"Сегодняшнее событие является выдающимся не только для участников рынка, но и для регулятора. Ведь Комиссия впервые полностью провела процедуру регистрации лицензиата по новым правилам. Надеемся, что это только начало, и в дальнейшем мы получим не один пакет документов от заинтересованных участников рынков", - отметил Председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла в целом проект закона об упрощении привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов №2284.

Экономическая правда