Гривня ослабла к доллару на закрытии межбанка
30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,28 - 27,30 гривни;
Евро - 32,28 - 32,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,09 - 27,31 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,51 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,22 гривни, евро - 32,31 - 32,41 гривни.
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Напоминаем:
30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 30 июня на уровне 27,18 гривни.
Экономическая правда
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