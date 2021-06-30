Гривня ослабла к доллару на закрытии межбанка

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30 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,28 - 27,30 гривни;

Евро - 32,28 - 32,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,09 - 27,31 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,22 гривни, евро - 32,31 - 32,41 гривни.

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Напоминаем:

30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 30 июня на уровне 27,18 гривни.

Экономическая правда