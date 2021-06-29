Курс валют: гривня різко зміцнилась до долара
Вівторок, 29 червня 2021, 19:45
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 30 червня на рівні 27,18 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,30 грн (на 29 червня – 32,74 гривні).
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Нагадуємо:
29 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,33 - 27,35 гривні.
29 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.
Економічна правда
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