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Курс валют: гривня різко зміцнилась до долара

Вівторок, 29 червня 2021, 19:45
 
фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 30 червня на рівні 27,18 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,30 грн (на 29 червня – 32,74 гривні).

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Нагадуємо:

29 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,33 - 27,35 гривні.

29 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.

Економічна правда

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