Apple открыла официальный офис в Украине – Федоров

Компания Apple 30 июня открыла официальный офис в Украине - компания планирует ввозить технику в Украине и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. А только вчера в компании появилась поддержка на украинском. Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, которые усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции.

Apple планирует ввозить технику в Украине и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине", - написал Федоров.

"Уже больше года мы с командой в тесном сотрудничестве с Apple как с европейским, так и с американским офисом. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей.

Работаем над тем, чтобы адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку. Улучшить рекомендации Apple Music для наших пользователей - создать отдельные подборки с украинскими исполнителями", - добавил министр.

Напомним:

28 июня официальная служба поддержки Apple перешла в Украине на украинский язык – теперь при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить консультацию на украинском языке.

В конце прошлого года Apple также искала аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri. Это может свидетельствовать о том, что голосовой ассистент Apple также впоследствии заговорит на украинском.

В начале июня руководитель Гостаможслужбы Павел Рябикин, комментируя в интервью открытие офиса Apple в Киеве, выразил уверенность, что это должно произойти уже в этом году.

Экономическая правда