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Служба поддержки Apple заговорила на украинском

Вторник, 29 июня 2021, 19:15

28 июня официальная служба поддержки Apple перешла в Украине на украинский язык – теперь при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить консультацию на украинском языке.

Об этом сообщает itc.ua.

К этому моменту украинских пользователей обслуживали по умолчанию на русском языке, а владельцев американских учетных записей – на английском.

 
Снимок экрана

Запуск украинской службы поддержки – еще одно свидетельство скорого открытия представительства Apple в Украине, отмечает издание.

Около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском, а с 28 июня запустили полноценный заказ звонка для Украины. В то же время украиноязычный чат пока не запущен.

В конце прошлого года Apple также искала аналитика аннотаций (Annotation Analyst) со знанием украинского языка для команды голосового помощника Siri. Это может свидетельствовать о том, что голосовой ассистент Apple также впоследствии заговорит на украинском.

В начале июня руководитель Гостаможслужбы Павел Рябикин, комментируя в интервью открытие офиса Apple в Киеве, выразил уверенность, что это должно произойти уже в этом году.

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Apple

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