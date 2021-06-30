Долги СКМ Ахметова достигают более 6 миллиардов долларов
Общий кредиторский портфель группы СКМ Рината Ахметова составляет около 6,5 миллиарда долларов, в будущем его планируют снижать.
Об этом глава группы СКМ Олег Попов рассказал в интервью Экономической правде.
"Кредитный портфель - публичные инструменты (бонды) и кредиты в банках - составляют около 6,5 миллиарда долларов по всей группе", - сообщил Попов.
Он отметил, что такой портфель является достаточно большим для группы и влечет недешевое финансирование: "Естественно, мы хотим его снижать и будем это делать".
По словам председателя СКМ, у каждого холдинга будет свой план по снижению кредитного давления. Например, в "Метинвесте", одном из ключевых бизнесов СКМ, стремятся к соотношению долга к EBITDA менее 1,5 - 1.
В то же время, по состоянию на конец 2020 года, это соотношение для холдинга составило 2,5.
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Напоминаем:
В группе СКМ, которой владеет Ринат Ахметов, технически к IPO готовы все компании - только целесообразность выхода будет определена, первой на первичное публичное размещение пойдет "Метинвест".
Экономическая правда
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