Долги СКМ Ахметова достигают более 6 миллиардов долларов

Олег Попов фото Александр задорожний

Общий кредиторский портфель группы СКМ Рината Ахметова составляет около 6,5 миллиарда долларов, в будущем его планируют снижать.

Об этом глава группы СКМ Олег Попов рассказал в интервью Экономической правде.

"Кредитный портфель - публичные инструменты (бонды) и кредиты в банках - составляют около 6,5 миллиарда долларов по всей группе", - сообщил Попов.

Он отметил, что такой портфель является достаточно большим для группы и влечет недешевое финансирование: "Естественно, мы хотим его снижать и будем это делать".

По словам председателя СКМ, у каждого холдинга будет свой план по снижению кредитного давления. Например, в "Метинвесте", одном из ключевых бизнесов СКМ, стремятся к соотношению долга к EBITDA менее 1,5 - 1.

В то же время, по состоянию на конец 2020 года, это соотношение для холдинга составило 2,5.

Читайте больше в материале ЭП: Председатель СКМ Олег Попов: Зачем Ахметову сидеть на двух стульях? Он крепко стоит на ногах

Напоминаем:

В группе СКМ, которой владеет Ринат Ахметов, технически к IPO готовы все компании - только целесообразность выхода будет определена, первой на первичное публичное размещение пойдет "Метинвест".

Экономическая правда



