Рада підтримала за основу законопроєкт про "відкритий банкінг"

Верховна Рада на засіданні 19 лютого підтримала за основу законопроєкт №4364 "Про платіжні послуги", яким передбачається концепція відкритого банкінгу в Україні та інтеграція українського платіжного ринку з європейським.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Законопроєкт "Про платіжні послуги" імплементує основні засади Другої платіжної директиви ЄС (PSD2), що сприятиме інтеграції українського ринку з європейським.

Він також передбачає імплементацію концепції відкритого банкінгу (Open banking), що, як кажуть у НБУ, стане стимулом для розвитку фінтеху в Україні. "Фінтех-компанії зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з банками та отримати більше можливостей для бізнесу", - зазначає регулятор.

НБУ пояснює, що прийняття законопроєкту сприятиме появі нових платіжних стартапів та розширенню кола учасників платіжного ринку, розвитку новітніх платіжних продуктів, сервісів і послуг. Як наслідок, посилиться конкуренція на ринку.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що закон, що регулює функціонування платіжних систем сьогодні, був прийнятий ще у 2001 році, а останні суттєві зміни були внесені до нього у 2012 році. Ним визначено лише один вид платіжних послуг – переказ коштів, яка означає рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі.

Новим законопроєктом, натомість, передбачається дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві – нефінансовими.

Економічна правда