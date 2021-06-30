"Укрпочта" выплатила 82,5 миллионов дивидендов за 2020 год

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"Укрпочта" в июне перечислила в госбюджет 82,5 млн грн дивидендов по результатам 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что сумма отчислений составила 50% от чистой годовой прибыли, которая по данным международного аудита финансовой отчетности составила 165 млн грн.

"Также Укрпочта выплатила за прошлый год в бюджеты и целевые фонды 3 млрд грн налогов и сборов", - добавили в компании.

"Государственные компании могут и должны быть эффективными. Мы это осознаем, полностью поддерживаем, и делаем все, чтобы Укрпочта могла выполнять свои обязательства перед акционерами и государством даже в кризисный год.

Но критическим на этапе развития для любой компании, и Укрпочты в частности, являются инвестиции в развитие. Поэтому каждую гривню прибыли и соответственно выплаченных дивидендов мы меряем купленными авто или компьютерами в отделение, потому что это в конце концов улучшит обслуживание клиентов. Ведь чем больше мы сделаем сегодня, тем быстрее достигнем уровня, когда Укрпочта не будет зависеть от государственных выплат за регулируемые услуги", - заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Укрпочта за 2019 выплатила 202,7 млн грн дивидендов и перечислила в бюджеты 2,5 млрд грн налогов и сборов. В течение 2008 - 2019 гг. сумма отчислений колебалась от 4,8 млн грн (в 2008 и 2009 годах) до 12 млн грн (в 2012 году).

В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах дивиденды в госбюджет Украины не перечислялись.

Напомним:

Наблюдательный совет АО "Укрпошта" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

Экономическая правда