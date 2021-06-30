Рада приняла законопроект о механизмах вывода банков с рынка
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Закон, в частности, определяет правовые основания для возмещения вреда (убытков) лицом, которым причинен ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.
"Законом усовершенствованы некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) связанными с банком лицами, другими лицами, действия или бездействие которых привели к причинению кредиторам и/или банку вреда (убытков), в том числе, предусмотрев возможность заключения Фондом гарантирования вкладов физических лиц договора о добровольном возмещении такого ущерба (убытков), механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации, освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации", - говорится в сообщении.
Закон уточняет некоторые процедурные аспекте вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия Фонда, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета Фонда и т.п.
Закон также:
- совершенствует процедуру и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
- уточняет некоторые вопросы нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;
- совершенствует механизм правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
- регулирует вопросы работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;
- уточняет вопросы по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.
Напомним:
В мае Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.
Экономическая правда
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