Рада приняла законопроект о механизмах вывода банков с рынка

фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Закон, в частности, определяет правовые основания для возмещения вреда (убытков) лицом, которым причинен ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.

"Законом усовершенствованы некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) связанными с банком лицами, другими лицами, действия или бездействие которых привели к причинению кредиторам и/или банку вреда (убытков), в том числе, предусмотрев возможность заключения Фондом гарантирования вкладов физических лиц договора о добровольном возмещении такого ущерба (убытков), механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации, освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации", - говорится в сообщении.

Закон уточняет некоторые процедурные аспекте вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия Фонда, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета Фонда и т.п.

Закон также:

совершенствует процедуру и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;

уточняет некоторые вопросы нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;

совершенствует механизм правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;

регулирует вопросы работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;

уточняет вопросы по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

Напомним:

В мае Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Экономическая правда