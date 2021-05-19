Все разделы
Укр / Рус

Рада приняла за основу законопроект о выводе банков с рынка

Среда, 19 мая 2021, 13:35
 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.

Об этом сообщается на сайте Рады.

"Этот законопроект в интересах вкладчиков и в интересах банков. Вкладчиков, обманутых мошенниками, которые выводили чужие деньги из банков, доводя эти банки к банкротству.

ФГФВО при ликвидации банков обнаружил выведенные из банков денег на 120 млрд грн, и установил 700 человек, которые были связаны с владельцами банков или самих владельцев банков.

Закон предусматривает усовершенствование процедур, направленных на сохранение активов банков, находящихся в процедуре ликвидации, на совершенствование порядка проведения ликвидационной процедуры, определения перечня оснований и выявления ничтожных сделок, а также предвидения возможности заключения "мировых" соглашений", - рассказал автор законопроекта Даниил Гетманцев.

По его словам, этот законопроект поддержал профильный комитет Рады.

"Целью законопроекта является эффективное проведение мероприятий по выводу банка с рынка, путем усовершенствования механизмов сохранения активов банка, предотвращения потери имущества банка, удовлетворение как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка", - говорится в сообщении.

Документ, в частности, определяет правовые основания для возмещения вреда лицом, которым причинен ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.

Предполагается урегулировать следующие вопросы:

  • совершенствование процедур и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
  • уточнение некоторых вопросов нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;
  • совершенствование механизма правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
  • урегулирование вопроса работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;
  • уточнение вопросов по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

Документ предлагает ввести положение, которое позволит ФГВФЛ инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада Фонд гарантирования вкладов банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада разблокировала подписание закона о передаче земель "на места" 19 мая 2021, 12:55
"Антиахметовский законопроект" пока не зашел в Раду из-за табачного акциза 19 мая 2021, 11:40
Рада уволила министра экономики Петрашко 18 мая 2021, 17:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!