В Минагрополитики объяснили, какие документы нужны для продажи земли

Минагрополитики

Владелец земельной участка для его продажи должен иметь кадастровый номер участка, зарегистрировать право собственности в госреестре прав на недвижимое имущество и иметь бумажную или электронную выписку из госреестра прав.

Об этом сообщил в Facebook министр агрополитики Роман Лещенко.

"В участка должен быть кадастровый номер. Наличие номера можно проверить на публичной кадастровой карте Украины: http://surl.li/ydva.

Если кадастрового номера нет, обратитесь к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрируйте участок в Государственном земельном кадастре. Во время регистрации участка й будет присвоен кадастровый номер", - пояснил министр.

Кроме этого, стоит зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, если к этому времени этого не сделали.

Для регистрации права нужно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, нотариуса или ЦНАП: https://my.gov.ua/info/servicecenters.

Для регистрации права собственности нужны следующие документы:

выписка из Государственного земельного кадастра;

копия и оригинал паспорта и идентификационного номера;

подтверждение уплаты административного сбора;

документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство);

"После регистрации права собственности на землю получите бумажный или электронный выписку из Государственного реестра прав.

Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов сможет гарантировать вам право пользования, владения распоряжение земельным участком и поможет избежать многих рисков", - добавил Лещенко.

Напомним:

1 июля сторонам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора от указанной в договоре купли-продажи стоимости участка.

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Экономическая правда