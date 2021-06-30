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Налог на покупку земли составит 6,5%

Среда, 30 июня 2021, 09:25
 
agroportal.ua

1 июля сторонам сделки по покупке земельного участка необходимо будет оплатить 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора от указанной в договоре купли-продажи стоимости участка.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции на странице в Facebook.

"После снятия так называемого моратория на отчуждение участков сельскохозяйственного назначения при удостоверении договора об отчуждении такого земельного участка необходимо будет оплатить: налог на доходы физических лиц по ставке 5% от цены, указанной в договоре купли-продажи; военный сбор в размере 1,5%, причем еще до момента нотариального удостоверения договора отчуждения земельного участка", - сказано в сообщении. 

Базовой расчетной величиной для налогообложения будет указанная в договоре купли-продажи цена, которая не может быть ниже оценочной стоимости земли, рассчитанной уполномоченным органом.

Законодательный алгоритм налогообложения земельных операций предусматривает и ряд льгот. 

Так, от налогообложения освобождаются собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных паев, которые были получены в порядке безвозмездной передачи. 

Льготами при определенных условиях и только раз в год могут воспользоваться также лица, получившие такие участки в процессе приватизации.

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Экономическая правда

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