НБУ продал золотых памятных монет на более чем 2 миллиона
Нацбанк во время электронного биржевого аукциона 3 июня реализовал все золотые памятные монеты "1 гривня" - на аукционе приобрели все 50 монет на общую сумму почти 2,34 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Нацбанк планирует провести 10 июня 2021 года.
На торги предложат 50 памятных монет "1 Гривня" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте). Аукцион состоится на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Напомним:
Нацбанк 17 мая 2021 года ввел в обращение золотую памятную монету "1 Гривня", она изготовлена из золота 999,9 пробы.
Экономическая правда
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