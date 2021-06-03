НБУ продал золотых памятных монет на более чем 2 миллиона

Нацбанк во время электронного биржевого аукциона 3 июня реализовал все золотые памятные монеты "1 гривня" - на аукционе приобрели все 50 монет на общую сумму почти 2,34 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Нацбанк планирует провести 10 июня 2021 года.

На торги предложат 50 памятных монет "1 Гривня" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте). Аукцион состоится на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Напомним:

Нацбанк 17 мая 2021 года ввел в обращение золотую памятную монету "1 Гривня", она изготовлена ​​из золота 999,9 пробы.

Экономическая правда