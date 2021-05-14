"Золотая гривня": НБУ вводит в обращение еще одну памятную монету

Нацбанк 17 мая 2021 года вводит в обращение золотую памятную монету "1 Гривня", она изготовлена ​​из золота 999,9 пробы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что монета воспроизводит дизайн оборотной монеты "Владимир Великий" номиналом 1 гривня образца 2004 года, посвященной князю Киевскому Владимиру Великому.

"Вместе с тем монета имеет отдельные отличия от оборотной монеты "Владимир Великий". Она изготовлена ​​из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки - "анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, диаметр - 25,0 мм, гурт монеты - гладкий. Отчеканена эта золотая памятная монета была в 2010 году тиражом 500 штук", - говорится в сообщении.

На аверсе памятной монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: УКРАИНА/НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК; номинал 1 (по центру), обозначение металла, его пробы, массы монеты в чистоте Au 999,9/15,55 (слева от номинала), надпись Глава и подпись В.С. Стельмаха, который возглавлял НБУ в 2010 году (справа от номинала), ГРИВНЯ (под номиналом полукругом) внизу на фоне стилизованного орнамента в виде подковы - год чеканки 2010.

На реверсе - размещено изображение князя Владимира Великого, который держит в правой руке крест, а в левой - макет Десятинной церкви, и надпись ВЛАДИМИР ВЕЛИКИЙ (вверху полукругом). Художник и скульптор - Владимир Демьяненко.

В НБУ заявили о возможности повышенного спроса на монету - учитывая это, планируют начать ее реализацию на электронных аукционах.

"Это даст возможность на прозрачных и конкурентных началах удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, других юридических и физических лиц.

Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты Украины "1 Гривня" состоится в день ее введения в оборот - 17 мая 2021 года. Его планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа", - пояснили в НБУ.

На торги будет предложено 50 шт. памятных монет "1 Гривня" (50 лотов - по одной монете в футляре в каждом лоте).

О проведении следующих аукционов НБУ и биржа будет заблаговременно сообщать на своих официальных сайтах.

Национальный банк с 21 января 2021 года ввел в обращение памятную монету "К 150-летию со дня рождения Леси Украинки".

Экономическая правда