УЗ централизует управление финансами своих предприятий и заводов

"Укрзализныця" вводит новую систему управления финансовой деятельностью заводов и частных акционерных обществ, 100% акций которых принадлежит компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это позволит усилить контроль за движением средств и одновременно сбалансировать расчетный процесс.

По словам и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика, отныне все расчеты за товары и услуги, предоставляемые этим предприятиям сторонними организациями, будут осуществляться централизованно.

"Мы делаем централизацию денежных потоков наших заводов в главном офисе, и внедряем единые стандарты и передовые практики в управлении их финансами, что, в свою очередь, сделает их деятельность более прозрачной и позволит контролировать финансовое состояние и целесообразность закупки тех или иных услуг и товаров", - сказал Иван Юрик.

По его словам, запуск этого проекта готовился последние 12 месяцев.

"Укрзализныця отходит от практики громоздкого планирования и в аффилированных предприятиях уже внедрено трехмесячное оперативное планирование денежных потоков", - добавили в пресс-службе.

"Следовательно в условиях централизации финансовой деятельности нашим предприятиям не придется нервничать за смену тех или иных факторов в течение года, которые влияют на финансовый план. В случае появления информации, которая позволяет хорошо детализировать любой элемент годового финансового плана конкретного предприятия, мы в сжатые сроки пересмотрим финплан и не будем ждать следующего года", - пояснил Юрик.

В состав аффилированных компаний АО "Укрзализныця" входят заводы и частные акционерные общества, 100% акций в уставных капиталах которых принадлежат АО "Укрзализныця", а именно: ЧАО "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод", ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод "ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод", ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал", ЧАО "Гниванский завод спецжелезобетона", ЧАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал".

Напомним:

Акционерные общества и заводы, которые на 100% принадлежат АО "Укрзализныця", с 1 августа перейдут на максимально публичный и прозрачный механизм любых закупок для своих нужд.

Экономическая правда