УЗ переведет свои предприятия и заводы на закупки через ProZorro

Акционерные общества и заводы, которые на 100% принадлежат АО "Укрзализныця", с 1 августа перейдут на максимально публичный и прозрачный механизм любых закупок для своих нужд.

Об этом заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По его словам, вышеуказанные предприятия переведут все закупки в электронную систему ProZorro, которая объединяет вместе все авторизованные электронные площадки.

"Это позволит привлекать широкий круг участников, в отличие от отдельно взятой электронной площадки с его ограниченным кругом пользователей и будет предоставлять фактически полный контроль за прозрачностью закупок как непосредственно компании, так и обществу, СМИ, контролирующим органам", - заявили в пресс-службе УЗ.

"К сожалению, еще недавно существовала практика, когда наши заводы и другие предприятия закупали товары и услуги на различных отдельных коммерческих электронных площадках или без конкурса вообще, ведь они не имели правового статуса "заказчиков", который определен законом "О публичных закупках".

На выходе мы имели отсутствие логики хода и результатов торгов и фактическую возможность закупки в оговоренных посредников", - сказал Юрик.

По его словам, это была такая ситуация, при которой ни Укрзализныця, ни участники рынка, ни государственный или общественный контроль не могли публично следить за закупкой, изменениями, которые вносятся в условия тендерной документации, заключенным договорам и т.п.

"Это все и порождало коррупционные риски, которые ничем не хуже снежному кому, если это продолжалось бы.

Однако решением правления мы меняем эту практику, и от 1 августа все эти закупки будут происходить исключительно на ProZorro через инструмент "допороговая закупка" и будет полностью доступна к просмотру от старта до успешного результата ", - добавил он.

Экономическая правда