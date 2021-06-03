В аэропорту Ужгород осуществили первый за два года регулярный рейс

2 июня авиакомпания "Роза Ветров" осуществила первый регулярный рейс в аэропорт Ужгород за два года, самолет прибыл из Киева.

Об этом сообщает avianews.

На борту в Ужгород был 51 пассажир, а в Киев полетели 30 человек. Учитывая продажи на будущие даты, говорит директор аэропорта Олег Коцюба, есть оптимизм по загруженности самолетов.

Рейс Киев-Ужгород будет происходить три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Из Киева самолет отправится в 9:30 с прибытием в Ужгород в 11:30. Обратный рейс в Киев начнется в 12:20 с прибытием в 14:10.

Аэропорт также вел переговоры с туристическими компаниями по запуску чартерных рейсов в Турцию, Египет, Хорватию и Черногорию. Длина взлетной полосы составляет 2038 метров, что позволяет принимать самолеты Boeing 737, которые могли бы осуществлять чартеры.

Сейчас до вступления в силу соглашения со Словакией, все полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов. Так, в случае непогоды, самолеты отправляться на запасной аэродром во Львов.

Напоминаем:

С 9 сентября вступают в силу изменения, необходимые для полноценной работы аэропорта "Ужгород".

24 сентября, во время визита Зеленского в Словакию Украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии. Поэтому для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо соглашение двух стран об условиях использования Украиной части воздушного пространства Словакии.





