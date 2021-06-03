За 65 миллионов долларов: "Укрпочта" объявила два тендера на строительство сортировочных центров

"Укрпочта" объявила 2 тендера на строительство нового автоматического сортировочного центра (хаба) во Львове и сортировочного центра (депо) в Ивано-Франковске общей стоимостью 65 млн долларов.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Сегодня продолжаем "Большое Строительство Укрпочты"ми объявляем 2 тендера (более 50 млн долларов) на строительство нового автоматического сортировочного центра (хаба) в Львове (8 га 26000 м кв) и сортировочного центра (депо) в Ивано-Франковске (3 га 6000 м кв).

У нас много клиентов на Западе Украины и они (как и все остальные) заслуживают, чтобы получать качественные, современные услуги. Сегодня делаем первый, но уверенный шаг в этом направлении, где Львов станет центром, который отвечает за логистику Запада Украины и связующим звеном с Европой. А думая об экологии и жителях этих замечательных городов, после строительства мы уберем свои машины из центра города и продадим наши здания для городских проектов", - написал он.

По данным в Prozorro, ожидаемая стоимость депо в Ивано-Франковске - 13 млн долл, хаба во Львове - 52 млн долл.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 27 июня 2021 года.

Напомним:

"Укрпочта" объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области, ожидаемая стоимость проекта - 50 млн долларов.

Экономическая правда