За 50 миллионов долларов: "Укрпочта" объявила тендер на строительство сортировочного центра
"Укрпочта" объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области, ожидаемая стоимость проекта - 50 млн долларов.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.
"Сегодня от планов, кредитов и обсуждений мы стали на шаг ближе к современным сортировочным центрам, как во всех почтах мира. За несколько лет иметь 6-7 таких центров и 60+ новых депо.
А сегодня перешли к конкретике и на Рrozorro уже есть объявления о поиске партнера по строительству первого из них - HUB_KyivEast в Киевской области. Рrozorro могли не использовать, но приняли как инструмент для снижения градуса измены в стране", - написал Смелянский.
По его словам, договор строительства - "под ключ" с гарантией и эксплуатацией.
"Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпочты", - добавил он.
Конечный срок подачи тендерных предложений - 6 июня 2021 года.
Экономическая правда
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