За 50 миллионов долларов: "Укрпочта" объявила тендер на строительство сортировочного центра

"Укрпочта" объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области, ожидаемая стоимость проекта - 50 млн долларов.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Сегодня от планов, кредитов и обсуждений мы стали на шаг ближе к современным сортировочным центрам, как во всех почтах мира. За несколько лет иметь 6-7 таких центров и 60+ новых депо.

А сегодня перешли к конкретике и на Рrozorro уже есть объявления о поиске партнера по строительству первого из них - HUB_KyivEast в Киевской области. Рrozorro могли не использовать, но приняли как инструмент для снижения градуса измены в стране", - написал Смелянский.

По его словам, договор строительства - "под ключ" с гарантией и эксплуатацией.

"Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпочты", - добавил он.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 6 июня 2021 года.

Экономическая правда