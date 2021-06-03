Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов

Цены на квартиры вырастут в течение 2021 года на 15-25% и будут расти в дальнейшем, считают девелоперы и эксперты.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский не видит тенденций, свидетельствующих о снижении цен на квартиры. Владелец компании-застройщика SAGA Development Андрей Ваврыш считает, что в 2021 году стоимость жилья вырастет на 20-25%.

По прогнозам генерального директора промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергея Пилипенко, средняя цена на квартиры на первичном рынке Киева в 2021 году может вырасти на 15-20% до 1,3 тыс долл за квадратный метр. К концу 2023 года этот показатель может достичь 2 тыс долл.

"Рынок очень активен, перегрет, спрос устойчивый. На фоне повышения цен на стройматериалы, инфляционных процессов, снижения процентных ставок, доступной ипотеки и других факторов мы ожидаем роста цен", – заявил Пилипенко.

По мнению руководителя портала Domik.ua Виталия Котенко, грядущие отмены моратория на взыскание просроченной задолженности по валютным кредитам и урегулирование рынка коллекторских услуг повлекут снижение ипотечных ставок.

Новые законодательные инициативы и снижение ипотечных ставок станут "горючим" для роста цен, считает эксперт.

Подробнее читайте по ссылке: Цены на жилье стремительно летят вверх: что происходит на рынке недвижимости

Напоминаем:

За последний год цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли на 4-18% в гривне и до 12% – в долларовом эквиваленте.

Экономическая правда