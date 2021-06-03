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Цены на квартиры в городах Украины существенно выросли за последний год

Четверг, 3 июня 2021, 09:55
 
kyivpost

За последний год цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли на 4-18% в гривне и до 12% – в долларовом эквиваленте.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

За последний год цены на столичную недвижимость выросли на 18%. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева с мая 2020 года по апрель 2021 года поднялась с 25,1 тыс грн до 29,5 тыс грн, свидетельствуют данные портала ЛУН.

При относительно стабильном курсе гривни цены двигались вверх и в иностранной валюте. В долларовом эквиваленте средняя стоимость квадратного метра за этот же период выросла на 12%, превысив 1 тыс долл. В конце апреля квадратный метр в новостройках Киева стоил в среднем 1050 долл.

На 15% больше, до 20,1 тыс грн, выросла минимальная стоимость метра. Цены самых дешевых предложений в валюте поднялись на 9%, и в Киеве все еще можно приобрести жилье по 720 долл за кв м.

 

Недвижимость дорожает не только в столице. Во Львове средние цены в новостройках выросли на 12%, с 17,1 тыс грн до 19,2 тыс грн, или на 8%, с 640 долл до 690 долл. 

В Одессе стоимость квадратного метра выросла на 4%, с 20,2 тыс грн в мае 2020 году до 21 тыс грн в апреле 2021 года. В валюте цена неизменна: 750 долл.

Подробнее читайте по ссылке: Цены на жилье стремительно летят вверх: что происходит на рынке недвижимости

Экономическая правда

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недвижимость строительство жилье Киев Львов

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