Трое членов комитета НБУ предлагали повысить учетную ставку до 8%

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7 из 10 членов Комитета по монетарной политике НБУ поддержали сохранение учетной ставки на уровне 7,5%, еще трое были за повышение до 8%.

Об этом сообщает НБУ.

"Семеро членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5% Они согласились, что проинфляционные риски с момента последнего монетарного решения усилились.

Впрочем, текущее решение должно учитывать, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера. Резкое подорожание отдельных составляющих потребительского набора, вроде газа или масла, не должно автоматически приводить к монетарной реакции со стороны НБУ. Тем более, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучших урожаев. Кроме того, позитивом является определенная стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса в последние месяцы. В дальнейшем улучшению ожиданий будет способствовать также эффект от укрепления гривни и постепенное исчерпание психологического эффекта от повышения цен, которое уже произошло", - цитирует НБУ позицию 7 членов.

В то же время трое членов Комитета высказались за повышение учетной ставки до 8%.

"Один из участников дискуссии заметил, что монетарная политика Нацбанка до сих пор остается стимулирующей, в частности ключевая ставка значительно ниже своего нейтрального уровня.

В то же время экономика уже восстанавливается и есть потребность в сдерживании инфляции. Это указывает на необходимость соответствующей и последовательной реакции Национального банка в сторону нормализации монетарной политики", - добавили в НБУ.

Некоторые члены КМП согласились, что в условиях существенного усиления инфляционного давления и длительной неопределенности в переговорах с МВФ повышение учетной ставки является логичным и последовательным шагом. В то же время приток портфельных инвестиций нерезидентов, что способствует укреплению гривни, может быть краткосрочным.

В то же время первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова написала в Facebook, что была одной из трех членов комитета, которые голосовали за повышение учетной ставки.

"По моему мнению, сохранение учетной ставки неизменной может ухудшить инфляционные ожидания. Экономика восстанавливается после пандемии. Потребительский спрос на товары и услуги растет быстрее, чем мы ожидали, что создает дополнительное давление на инфляцию. Как и стоимость энергоносителей и других commodities.

Тренд на ускорение инфляции, вероятно, окажется не таким временным, как мы ожидали раньше. И заявление ФРС США о повышении ключевой ставки уже в 2023 году - это еще одно тому подтверждение", - отметила Рожкова.

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Напомним:

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если более существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

Экономическая правда