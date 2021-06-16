Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса

Кабмин на заседании 16 июня принял изменения в постановление, которым разрешил назначать генерального директора "Укрпочты" вне конкурса через наблюдательный совет предприятия.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Так, принятый 16 июня документ вносит изменения в постановление правительства №777 от 3 сентября 2008 года.

Соответствующие изменения обусловлены сроками назначения гендиректора по конкурсной процедуре. Этот процесс может длиться более полугода, что, как следствие, может поставить под угрозу стратегическую инвестпрограмму объемом в 100 млн евро.

Поэтому наблюдательный совет предприятия будет иметь полномочия осуществлять отбор кандидатов без конкурсного отбора со стороны государства.

Напоминаем:

Игорь Смелянский стал генеральным директором ПАО "Укрпочта" в 2018 году, с ним заключили контракт на три года - до 30 июня 2021 года.

Экономическая правда