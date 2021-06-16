Директора "Укрпочты" будет назначать набсовет без конкурса
Кабмин на заседании 16 июня принял изменения в постановление, которым разрешил назначать генерального директора "Укрпочты" вне конкурса через наблюдательный совет предприятия.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
Так, принятый 16 июня документ вносит изменения в постановление правительства №777 от 3 сентября 2008 года.
Соответствующие изменения обусловлены сроками назначения гендиректора по конкурсной процедуре. Этот процесс может длиться более полугода, что, как следствие, может поставить под угрозу стратегическую инвестпрограмму объемом в 100 млн евро.
Поэтому наблюдательный совет предприятия будет иметь полномочия осуществлять отбор кандидатов без конкурсного отбора со стороны государства.
Напоминаем:
Игорь Смелянский стал генеральным директором ПАО "Укрпочта" в 2018 году, с ним заключили контракт на три года - до 30 июня 2021 года.
Экономическая правда
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