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Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения

Понедельник, 28 июня 2021, 11:50
 

Компания Tesla Inc. обновит программное обеспечение для более 285 тысяч автомобилей в Китае для решения проблемы безопасности, определенной регулятором страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как ожидается, во многих случаях отзыв будет осуществляться дистанционно с онлайн-обновлением активной функции круиз-контроля автомобилей. Tesla обновит программное обеспечение бесплатно.

Отмечается, что такой шаг Tesla делает в Китае впервые.

Обновление охватит:

  • 49 855 электромобилей Model 3 и Model Y китайского производства;
  • 35 665 импортных электромобилей Model 3.

"Системы автопилота автомобилей могут активироваться автоматически, что может привести к авариям от резкого ускорения", - говорится в сообщении.

"Мы просим прощения за неудобства, вызванные этим отзывом, у всех владельцев автомобилей.

Tesla будет продолжать совершенствовать безопасность в строгом соответствии с национальными требованиями", - говорится в позиции компании.

Напомним:

Производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74% до 10,4 млрд долларов, кроме продаж автомобилей повлияли и операции с криптовалютой.

Экономическая правда

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Tesla Китай

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