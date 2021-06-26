Энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети: сработала аварийная защита

25 июня 2021 в 19:39 отключен от сети энергоблок №4 РАЭС с воздействием на отключение блочных выключателей со срабатыванием аварийной защиты.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

По предварительной оценке, событие квалифицировали как нарушение категории "П05/1".

Эта категория объясняется как остановка реакторной установки в процессе эксплуатации энергоблока, которые обусловленные: отказами оборудования (элементов); ошибками персонала и/или ошибочными решениями; внешними воздействиями искусственного или естественного происхождения

"По состоянию на 20:39 в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1725 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

На Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка блока номер 2, первый блок этой АЭС находится на капитальном ремонте.