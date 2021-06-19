На Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка блока
В Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка блока номер 2, первый блок этой АЭС находится на капитальном ремонте.
Об этом сообщается на сайте ХАЭС.
Там отметили, что "аварийная остановка" не означает аварию, а значит, корректно срабатывает автоматика и системы безопасности АЭС.
"По международной шкале INES событие предварительно классифицированы ниже шкалы/уровень "0" (не существенно для безопасности).
Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении
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