На Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка блока

В Хмельницкой АЭС произошла аварийная остановка блока номер 2, первый блок этой АЭС находится на капитальном ремонте.

Об этом сообщается на сайте ХАЭС.

Там отметили, что "аварийная остановка" не означает аварию, а значит, корректно срабатывает автоматика и системы безопасности АЭС.

"По международной шкале INES событие предварительно классифицированы ниже шкалы/уровень "0" (не существенно для безопасности).

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении