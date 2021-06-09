Світовий банк надасть 211 мільйонів доларів кредиту на енергетику

Світовий банк та Фонд чистих технологій на пільгових умовах нададуть Україні 211 млн доларів кредиту для підвищення стійкості енергосистеми на "Укргідноенерго".

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Кошти спрямують на підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі. Із загальної суми, 177 млн доларів – від Світового банку та 34 млн доларів – від Фонду чистих технологій.

За словами першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка проєкт сприятиме "підвищенню надійності роботи української енергосистеми, виконанню вимог щодо функціонування в синхронному режимі з європейськими мережами та міжнародних зобов’язань у сфері скорочення викидів парникових газів".

Зазначено, що розгляд пакету гарантійних та фінансових угод Радою директорів Світового банку відбудеться до кінця червня.

В межах проєкту передбачено встановлення систем акумулювання енергії на 4 ГЕС "Укргідроенерго", а також встановлення CЕС потужністю 35,9 МВт як резервного джерела енергопостачання і для заряджання акумуляторів.

Також на Дністровській ГЕС встановлять акумулятори потужністю 15 МВт як джерела для зарядження місцевого електротранспорту і СЕС потужністю 28 МВ.

Економічна правда