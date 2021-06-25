Шведская SCANIA выиграла в апелляции дело на 123 миллионов
Апелляционный хозсуд отказал бывшему дилеру шведской компании SCANIA в удовлетворении иска на взыскание с нее 123 млн грн - это объем годовых инвестиций компании в Украине.
Об этом говорится в пресс-релизе SCANIA.
В компании добавили, что благодаря этому решению могут разблокировать программу собственных инвестиций в Украину.
Шведский производитель грузовиков SCANIA входит в концерн Volkswagen. В Украине он работает через дилерскую сеть, в которую входят локальные компании-партнеры. Последние ремонтируют автомобили Scania и продают новые и подержанные грузовики.
Отмечается, что в 2020 году компания занимала 27,4% украинского рынка грузовиков, произведенных в Европе.
Ранее по решению Хозяйственного суда Киева из шведского производителя грузовиков могли взыскать 123 миллиона гривен. В 2016-17 годах "Скания Украина" прекратила сотрудничество с "Фирма "Журавлына "из-за невыполнения условий контракта последней. Дилер при обслуживании грузовиков использовал некачественные неоригинальные запчасти.
В 2019 году "Журавлына" подала на "Скания Украина" несколько исков в суд, среди которых - требование взыскать 123 млн грн упущенной прибыли, рассчитанного за период с 2012 года по 2017 год включительно. Исковые требования были сформированы на основании потерь от предоставления услуг по обслуживанию автомобилей Scania и их продажи в пяти областях.
Больше читайте в материале ЭП: Шведам здесь не место: как Scania в суде проиграла годовой объем инвестиций в Украину
Экономическая правда
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