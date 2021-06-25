Киевсовет принял проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города
На заседании Киевсовета 24 июня депутаты приняли проект реконструкции Вокзальной площади и продолжения в центр Киева линии скоростного трамвая с Борщаговки.
Об этом сообщает сайт КГГА.
Проект "Киевская городская мобильность" реализуется за средства Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
В его рамках Борщаговскую линию скоростного трамвая продлят до центра Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструируют Вокзальная площадь.
Отмечается, что участие в проектах возьмет "Киевпастранс" для обеспечения мобильности и функционирования пассажирского транспорта, улучшения пешеходной инфраструктуры, парковочных зон, ограничения скорости движения транспортных средств и развития инфраструктуры для движения велосипедов.
"В проектах предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы", - добавил член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий Белоцерковец.
Проект имеет целью предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный. Также, уменьшить нагрузку на метрополитен, в частности, пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок.
Напоминаем:
Киевская городская государственная администрация объявила тендер на разработку проектной документации строительства Борщаговской линии скоростного трамвая от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.
Экономическая правда
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