Киевсовет принял проект линии скоростного трамвая с Борщаговки в центр города

На заседании Киевсовета 24 июня депутаты приняли проект реконструкции Вокзальной площади и продолжения в центр Киева линии скоростного трамвая с Борщаговки.

Об этом сообщает сайт КГГА.

Проект "Киевская городская мобильность" реализуется за средства Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

В его рамках Борщаговскую линию скоростного трамвая продлят до центра Киева. Планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструируют Вокзальная площадь.

Отмечается, что участие в проектах возьмет "Киевпастранс" для обеспечения мобильности и функционирования пассажирского транспорта, улучшения пешеходной инфраструктуры, парковочных зон, ограничения скорости движения транспортных средств и развития инфраструктуры для движения велосипедов.

"В проектах предусмотрено уменьшение нагрузки на метрополитен и улучшение экологической ситуации, повышение безопасности и привлекательности города в глазах его жителей и гостей столицы", - добавил член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Дмитрий Белоцерковец.

Проект имеет целью предоставить прямой доступ к центру города жителям массивов Борщаговка и Отрадный. Также, уменьшить нагрузку на метрополитен, в частности, пассажиропоток Святошинско-Броварской линии метро и его станций пересадок.

Напоминаем:

Киевская городская государственная администрация объявила тендер на разработку проектной документации строительства Борщаговской линии скоростного трамвая от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.

Экономическая правда