Київ зрушив справу будівництва швидкісного трамваю в центр міста

Київська міська державна адміністрація оголосила тендер на розробку проєктної документації будівництва Борщагівської лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 20 травня.

За словами заступника голови КМДА, запуск нової трамвайної лінії оптимізує транспортні маршрути Києва. Зокрема, буде розвантажена Святошинсько-Броварська гілка метрополітену, особливо станції метро "Вокзальна", "Політехнічний інститут", пересадочні вузли підземки "Золоті Ворота – Театральна" та "Хрещатик – Майдан Незалежності".

"У докарантинний період Борщагівський швидкісний трамвай перевозив близько 165 тис пасажирів на добу. Завдяки продовженню трамвайної лінії мешканці Борщагівки та Відрадного отримають сполучення з центральною частиною столиці. Це буде гарна альтернатива маршрутним таксі, приватному автомобільному транспорту та сприятиме покращенню екологічної ситуації в центрі Києва", – заявив Густєлєв.

Він додав, що у складі цього проєкту колії будуть побудовані з використанням сучасних технологій, завдяки чому трамваї курсуватимуть майже без шуму і вібрацій.

Крім того, у рамках будівництва перевлаштують інженерні комунікації, реконструюють існуючу та побудують нову контактні мережі, влаштують новий дорожній одяг, сучасне зовнішнє освітлення, велоінфраструктуру тощо.

"Розробка проєктних пропозицій проводитиметься за рахунок місцевого бюджету. А безпосередньо будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" фінансуватиметься за кошти Світового банку", – додав Густєлєв.

Нагадуємо:

В Міністерстві фінансів заявляють, що максимально готові сприяти будівництву продовження лінії Правобережного швидкісного трамваю в центр Києва, але КМДА не підготувала техніко-економічне обґрунтування та проектно-кошторисну документацію для початку реалізації цього проекту.

Економічна правда