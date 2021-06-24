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Аэропорт "Борисполь" снова вышел в прибыль

Четверг, 24 июня 2021, 17:30
 

Международный аэропорт "Борисполь" завершил май 2021 года с прибылью в 40 млн гривен.

Об этом заявил глава наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимир Жмак, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Возвращение аэропорта "Борисполь" к прибыльности - это позитивный сигнал для всей отрасли. Реализация "Антикризисной программы" аэропорта обеспечила уменьшение затрат при увеличении доходов, следовательно, вернула аэропорт к прибыльности", - сказал Жмак.

По его словам, аэропорт ведет активную работу по привлечению новых авиаперевозчиков.

"Те авиакомпании, которые работали в аэропорту до кризиса, продолжают летать и увеличивают количество рейсов. Более того, в 2021 году к нам приходят новые авиакомпании.

В частности, в мае регулярные рейсы начала компания Cyprus Airways, в июне выполнил первый рейс из Саудовской Аравии лоукостер Flynas, ожидаем Eurowings, Wizzair Abu Dhabi и еще несколько новых перевозчиков", - добавил он.

Напомним:

Аэропорт "Борисполь" впервые стал четырнадцатым крупнейшим в Европе по количеству пассажиров и уже восстановил 60% рейсов 2019 года.

По результатам 12 месяцев 2020 года государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" отчиталось о 1,482 миллиарда гривень чистых убытков.

Экономическая правда

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Борисполь аэропорт Борисполь

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