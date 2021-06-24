"Борисполь" вошел в число пятнадцати крупнейших аэропортов Европы

Аэропорт "Борисполь" впервые стал четырнадцатым крупнейшим в Европе по количеству пассажиров и уже восстановил 60% рейсов 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Борисполя" со ссылкой на отчет ACI Europe (Международный совет аэропортов Европы).

Отмечается, что в рейтинге украинский аэропорт "опередил аэропорты Вены, Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Женевы, Цюриха, Милана, Барселоны, Брюсселя, Стокгольма, Варшавы и еще более 300 крупнейших аэропортов Европы".

"В отчете, обнародованном в июне, представлены данные по пассажиропотоку. За 4 месяца 2021 года аэропорт "Борисполь" поднялся на 14 место в Европе и впервые в истории вошел в топ-15 ", - рассказал председатель наблюдательного совета предприятия Владимир Жмак.

Он добавил, что на май 2021 года аэропорт "Борисполь" уже восстановил 60% рейсов относительно показателей 2019 года. Однако, по словам Жмака, по состоянию на май страны-участницы Евроконтроля (Европейской организации по безопасности аэронавигации) возобновились лишь на 39% относительно 2019 года.

Глава наблюдательного совета добавил, что сейчас аэропорт ожидает полноценного восстановления авиасообщения со странами ЕС для активного роста пассажиропотока.

Экономическая правда