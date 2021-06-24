Курс валют на 24 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

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24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,36 - 27,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,36 - 27,38 гривни;

Евро - 32,64 - 32,66 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,22 - 27,45 гривни. Евро покупают по 32,38 гривни, продают по 32,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,27 - 27,34 гривни, евро - 32,51 - 32,60 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 июня на уровне 27,27 гривни.

23 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Экономическая правда